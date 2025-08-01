ВКС РФ с начала СВО уничтожили 330 баллистических ракет и 4 тыс. снарядов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России с момента начала СВО уничтожили свыше 70 тыс. воздушных целей, в том числе около 330 баллистических ракет и 500 самолетов и вертолетов, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"С начала проведения специальной военной операции авиацией ВКС выполнено более 460 000 боевых вылетов для решения различных задач. Боевыми расчетами уничтожается порядка 95% от общего количества средств воздушного нападения противника", - заявил начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Александр Максимцев.

Кроме того, по его словам, ВКС РФ также уничтожили свыше 30 тысяч БПЛА и около 330 баллистических ракет, 4100 реактивных снарядов, 500 самолетов и вертолетов.

"ВКС выполняют целевые задачи, поставленные министром обороны, применяют новые тактики ведения боевых действий, для этого получают наиболее востребованные образцы вооружения, военной и специальной техники", - заявил Максимцев.

Так же с 22 февраля 2022 года 25-ти воинским частям и соединениям ВКС присвоено почетное наименование "Гвардейский".

1 августа 2015 года считается Днем образования Воздушно-космических сил России. ВКС были созданы в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны.