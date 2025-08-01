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Укрытия для самолетов появятся на всех военных аэродромах РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Работа по возведению на военных аэродромах укрытий для техники идут последние два года, заявил первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Александр Максимцев.

"Последние два года на основных аэродромах ВКС возводятся защитные сооружения для укрытия авиационной техники армейской и оперативно-тактической авиации. Также создаются укрытия для самолётов дальней и военно-транспортной авиации. В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооружённых Сил Российской Федерации", - рассказал Максимцев в интервью газете "Красная звезда".

ВКС РФ
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