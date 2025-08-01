Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в пятницу в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"00:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Больше тысячи машин перед досмотровыми пунктами у Крымского моста скопились днем в четверг, в основном - со стороны Керчи.