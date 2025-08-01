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Август прогнозируется теплее нормы в регионах севера и юга европейской части РФ

Дефицит осадков ожидается на всем юге европейской части РФ, в том числе в Центральном Черноземье

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Среднемесячная температура выше нормы в августе прогнозируется в регионах Северо-Западного федерального округа, на севере Центрального федерального округа и во всех регионах юга России, а также в регионах Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Весь Северо-Западный федеральный округ и север Центрального федерального округа - здесь прогнозируется класс температуры выше нормы. Это Карелия, Мурманская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Вологодская области и Ярославская, Тверская области. И на юге европейской части России класс температуры выше нормы - весь центрально-черноземный район - это Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области. И юг - Волгоградская, Астраханская области, весь Краснодарский край, Крым, Ставрополь - класс выше нормы", - сказал Вильфанд.

Среднемесячная температура выше нормы в августе прогнозируется и на самом юго-востоке страны - на юге Хабаровского края, в Приморском крае, на Сахалине и Камчатке.

На остальной территории страны прогнозируется температура около нормы. Однако, как уточнил Вильфанд, в Сибири прогнозируется температура около и чуть ниже нормы: "начиная от Таймыра и дальше Туруханский край, центральные районы Красноярского края и весь юг Сибири - это Омская, Новосибирская, Кемеровская области".

Вильфанд сообщил, что в августе в южной половине европейской части России прогнозируется дефицит осадков, начиная с Тульской и Рязанской областей "и дальше на юг - Курская, Тамбовская, Воронежская, Липецкая области, Ростовская область, весь Ставропольский край, весь Краснодарский край, Крым и все республики Северного Кавказа. Также дефицит в Астраханской и Волгоградской областях и на юге Приволжского федерального округа - в Саратовской области".

Дефицит осадков прогнозируется на самом северо-востоке европейской территории России - Ненецкий автономный округ, Архангельская область и север Коми.

Как отметил Вильфанд, сочетание температуры выше нормы и дефицита осадков на юге и севере европейской части России приведет к тому, что в этих регионах будет высокий класс пожарной опасности.

Избыток осадков ожидается на самом западе Северо-Западного федерального округа - в Ленинградской, Калининградской и Новгородской областях.

Избыток осадков прогнозируется в регионах азиатской части страны - на севере Красноярского края, в Таймыре, в Туруханском районе Краснодарского края. Дефицит осадков на азиатской части страны ожидается на Чукотке.

На всей территории страны выпадет осадков около нормы, уточнил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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