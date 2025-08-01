Вода в Черном море прогрелась до 29 градусов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Температура воды в Черном море в районе Сочи поднялась до 29 градусов, в Геленджике она прогрелась до 28, самая комфортная температура воды сейчас в Крыму; постепенно вода начнет охлаждаться, температура будет ниже на 1-2 градуса, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Сочи температура воды 29 градусов. В Геленджике - 28, в Анапе и Туапсе - 27. В Крыму более комфортно: в Феодосии - 24, в Алуште - 25, в Евпатории - 26, но в Ялте - тоже 27", - сказал Вильфанд.

Такой прогрев воды связан с тем, что в Краснодарском крае была жаркая погода с температурой до плюс 40 градусов в континентальных районах и до плюс 36 - плюс 38 градусов на побережье.

Вильфанд уточнил, что постепенно такая высокая температура воды в Сочи и Геленджике начнет понижаться.

"Постепенно, конечно, на 1-2 градуса понизится. 29 градусов - это слишком. Это купание не охлаждает совсем", - добавил он.

Говоря о балтийском побережье, Вильфанд сообщил, что в Калининградской области вода прогрелась до 20-21 градуса.