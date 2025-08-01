Поиск

Непогода с последующим резким понижением температуры прогнозируется в регионах юга Сибири

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ливни, гроза, град и усиление ветра прогнозируются в регионах юга Сибири в ближайшие дни, с воскресенья там произойдет значительное понижение температуры на 6-7 градусов; сильные осадки будут и в республиках Северного Кавказа, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Весь юг Сибири - это Омская, Новосибирская, Кемеровская и другие регионы - в этих регионах с воскресенья начнется значительное понижение температуры на 6-7 градусов. Перед понижением начинает проходить фронтальный раздел, с 1 по 2 августа пройдут сильные осадки с грозой и градом. Это неблагоприятное и опасное явление", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что среди регионов, где прогнозируются наиболее неблагоприятные условия, связанные с резким понижением температуры, будет Омская область, где 1 августа ожидаются очень сильный дождь в виде ливня, гроза, крупный град и ветер до 25 м/с. Также в республике Алтай с 1 по 3 августа прогнозируются сильный дождь, гроза, град, ветер до 22 м/с.

В Алтайском крае, несмотря на то, что 1-2 августа будет жаркая погода с температурой выше плюс 30 градусов, из-за приближения фронтального раздела прогнозируются сильный дождь, град, ветер до 22 м/с.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в центральных районах Красноярского края прогнозируется сильный дождь с грозой и ветром до 21 м/с.

Кроме того, сильные дожди с усилением ветра прогнозируются в республиках Северного Кавказа. В Северной Осетии, Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди в виде ливня, гроза, град, ветер до 20-25 м/с, на горных реках - подъем уровня воды.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров призвал задуматься о смысле дальнейшего существования ОБСЕ и назвал альтернативу

Военная операция на Украине

Два человека ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Баканов сообщил, что пригласил главу NASA посетить Москву и Байконур в ноябре

Баканов сообщил, что пригласил главу NASA посетить Москву и Байконур в ноябре

Что произошло за день: четверг, 31 июля

Путин подписал закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Путин подписал закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Руководители "Роскосмоса" и NASA провели первые с 2018 года переговоры

Руководители "Роскосмоса" и NASA провели первые с 2018 года переговоры

РКН потребовал от операторов связи удалить программное обеспечение Speedtest

Путин подписал закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов

Путин подписал закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов
Военная операция на Украине

Минобороны РФ оценило потери ВСУ в ходе боев за Часов Яр в 7,5 тыс. человек

Песков отметил, что никакого процесса возвращения бизнеса США в РФ не было

Песков отметил, что никакого процесса возвращения бизнеса США в РФ не было
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6858 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });