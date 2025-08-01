Непогода с последующим резким понижением температуры прогнозируется в регионах юга Сибири

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ливни, гроза, град и усиление ветра прогнозируются в регионах юга Сибири в ближайшие дни, с воскресенья там произойдет значительное понижение температуры на 6-7 градусов; сильные осадки будут и в республиках Северного Кавказа, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Весь юг Сибири - это Омская, Новосибирская, Кемеровская и другие регионы - в этих регионах с воскресенья начнется значительное понижение температуры на 6-7 градусов. Перед понижением начинает проходить фронтальный раздел, с 1 по 2 августа пройдут сильные осадки с грозой и градом. Это неблагоприятное и опасное явление", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что среди регионов, где прогнозируются наиболее неблагоприятные условия, связанные с резким понижением температуры, будет Омская область, где 1 августа ожидаются очень сильный дождь в виде ливня, гроза, крупный град и ветер до 25 м/с. Также в республике Алтай с 1 по 3 августа прогнозируются сильный дождь, гроза, град, ветер до 22 м/с.

В Алтайском крае, несмотря на то, что 1-2 августа будет жаркая погода с температурой выше плюс 30 градусов, из-за приближения фронтального раздела прогнозируются сильный дождь, град, ветер до 22 м/с.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в центральных районах Красноярского края прогнозируется сильный дождь с грозой и ветром до 21 м/с.

Кроме того, сильные дожди с усилением ветра прогнозируются в республиках Северного Кавказа. В Северной Осетии, Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди в виде ливня, гроза, град, ветер до 20-25 м/с, на горных реках - подъем уровня воды.