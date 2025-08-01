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Церемония открытия российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025" прошла во Владивостоке

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Торжественная церемония открытия совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025" состоялась во Владивостоке, на основном причале Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщила пресс-служба ТОФ в пятницу.

"Перед кораблями ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) построились их экипажи - участники учения. К собравшимся обратились руководители учения от каждой стороны - вице-адмирал Денис Березовский и вице-адмирал Лю Цзычжу", - говорится в сообщении.

Вице-адмирал Березовский в своей речи подчеркнул, что учения имеют оборонительный и миротворческий характер. Также он поздравил китайских военных моряков с Днем образования Народно-освободительной армии Китая, который ежегодно празднуется 1 августа.

После церемонии офицеры штаба и командиры кораблей двух стран приступили к обсуждению тактических действий в море и выполнения спасательных задач, говорится в сообщении.

Как сообщалось, корабли ВМС НОАК прибыли во Владивосток накануне. Это эскадренные миноносцы "Шаосин", "Урумчи", дизель-электрическая подводная лодка, корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху", судно спасения подводных лодок "Сиху".

От ВМФ России в учении примут участие большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", спасательное судно "Игорь Белоусов" и подводная лодка "Волхов".

Морская часть совместного российско-китайского учения пройдет в акватории Японского моря с 3 по 5 августа. Военные моряки ВМФ России и ВМС НОАК при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ.

Владивосток ВМФ России Китай
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