Силы ПВО отразили атаку в Ростовской области в ночь на пятницу

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО в ночь на пятницу работали в двух городах и четырех районах в регионе, в результате чего есть повреждения на земле.

"Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе. Есть повреждения", - написал он в своем телеграм-канале утром в пятницу.

По его информации, в селе Петрушино Неклиновского района в одном частном доме загорелась кровля, в другом - повреждена стена. В районе Родионово-Несветайской слободы загорелась трава, огонь потушен.

Кроме того, в Новошахтинске выбиты стекла в частном доме, в крышу другого дома попали фрагменты дрона.

Никто из жителей не пострадал, добавил врио главы региона.