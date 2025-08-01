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Силы ПВО отразили атаку в Ростовской области в ночь на пятницу

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО в ночь на пятницу работали в двух городах и четырех районах в регионе, в результате чего есть повреждения на земле.

"Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе. Есть повреждения", - написал он в своем телеграм-канале утром в пятницу.

По его информации, в селе Петрушино Неклиновского района в одном частном доме загорелась кровля, в другом - повреждена стена. В районе Родионово-Несветайской слободы загорелась трава, огонь потушен.

Кроме того, в Новошахтинске выбиты стекла в частном доме, в крышу другого дома попали фрагменты дрона.

Никто из жителей не пострадал, добавил врио главы региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Юрий Слюсарь Таганрог Ростов Новошахтинск Ростовская область
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