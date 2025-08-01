Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу умеренно растет, несмотря на ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и заявления президента США Дональда Трампа о планах ввести антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине; поддержкой выступают растущие цены на нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $71,8 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов прибавил 0,5%, лидируют в росте акции "Норникеля" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,9%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2746,46 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 августа, составляет 80,3163 руб. (-1,52 рубля).

Подорожали также акции "ММК" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,4% "префы"), "Татнефти" (+0,4%), "ВК" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,3%).

Высокопоставленные чиновники из США и РФ на этой неделе провели беседы по украинскому конфликту, но не смогли прийти к взаимопониманию, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. По словам госсекретаря, именно отсутствие прогресса больше всего беспокоит президента США Дональда Трампа.

Вашингтон не против того, чтобы рассматривать различные способы решения украинского конфликта, заявил Рубио.

У президента США Дональда Трампа, в случае если он захочет оказать давление на Россию, есть опция ввести вторичные санкции для покупателей российской нефти, а также ввести секторальные банковские санкции, пояснил госсекретарь США. При этом Рубио выразил надежду на то, что такие меры все же не потребуются.

В администрации США и европейских странах скептически относятся к заявлениям американского президента Дональда Трампа ввести вторичные пошлины в отношении РФ, так как ранее он отказывался от идей оказания давления на Москву, сообщило в четверг издание The Wall Street Journal.

Вместе с тем The Wall Street Journal отмечает со ссылкой на американские официальные лица, что изменение позиции Трампа по России связано с тем, что президент осознал, что "не может полагаться на свои рабочие отношения с Путиным для заключения сделки". Теперь, по словам источников, президент США считает, что оказание давления на Россию является наилучшим способом завершить украинский конфликт.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что намерен ввести санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине. "Да, мы введем санкции. Не уверен, что это их беспокоит, они хорошо знают, что такое санкции, пошлины и все остальное", - сказал он журналистам в Белом доме.

Так Трамп ответил на вопрос, что он собирается предпринять после истечения установленного им дедлайна на украинское урегулирование. При этом президент США вновь отметил, что не знает, окажут ли подобные действия влияние на позицию России.

Во вторник Трамп заявил, что его дедлайн для РФ по украинскому урегулированию истечет через 10 дней, то есть 8 августа. Он отметил, что после истечения дедлайна США введут обещанные пошлины "и другие меры" в отношении РФ.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынок акций РФ в конце недели настроился на рост, несмотря на скорое завершение дедлайна президента США Трампа и вероятное введение вторичных санкций против РФ.

Индекс МосБиржи все еще остается в состоянии консолидации, границы которой теперь находятся на уровнях 2600 и 2860 пунктов. До выхода за эти пределы преждевременно судить о направлении будущего тренда, считает аналитик.

Индексы акций в США накануне завершили волатильную сессию снижением на 0,03-0,7%; инвесторы оценивали квартальные отчетности крупных компаний и статданные по американской экономике.

Доходы населения США в июне выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - также на 0,3%, сообщается в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,2%, расходов - на 0,4%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) в июне увеличился на 2,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали его повышение на 2,7%. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику этого индикатора при оценке рисков инфляции.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi упал на 3,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в пятницу цены умеренно растут.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве в пятницу составила $71,84 за баррель (+0,2%), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $69,37 за баррель (+0,2%).