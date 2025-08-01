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Камчатские власти попросят Минстрой направить специалистов для обследования жилфонда

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратится в Минстрой России с просьбой направить в регион специалистов для обследования жилфонда и соцобъектов региона после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля, сообщил глава региона на своей странице в телеграм-канале.

"Обращусь в Минстрой России с просьбой направить к нам дополнительные экспертные организации для тщательного обследования жилого фонда и социальных объектов на предмет повреждений. К 4 августа будет сформирован реестр зданий, требующих дополнительную инструментальную оценку повреждений", - написал он.

По его словам, к федеральным наградам правительство региона представит, как минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных в момент мощного землетрясения. "Дополнительно поощрим специалистов других экстренных служб, которые проявили выдержку и продолжали выполнять свой долг, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей", - написал Солодов.

Он поручил Минздраву региона на следующей неделе начать переезд сотрудников краевой больницы в новое здание, которое "сейсмостойкое в отличие от действующего".

Губернатор также сообщил, что пункт временного размещения на Халактырском шоссе продолжит работу до 10 августа "в режиме ночного пребывания по запросу".

Минстрой РФ Владимир Солодов Камчатский край
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