За неделю сбиты 1 446 украинских беспилотников

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели сбили 1446 беспилотников самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1446 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.