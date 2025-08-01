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Минобороны заявило о семи групповых ударах по военным целям на Украине за неделю

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю нанесены семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотников и комплектующих к ним, пунктам управления дальними дронами, складам ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ.

"С 26 июля по 1 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пункты управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, склады робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Там заявили, что также поражались пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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