Минобороны заявило о семи групповых ударах по военным целям на Украине за неделю

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю нанесены семь групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотников и комплектующих к ним, пунктам управления дальними дронами, складам ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ.

"С 26 июля по 1 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пункты управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, склады робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Там заявили, что также поражались пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.