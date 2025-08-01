Военные заявили о продвижении группировки "Восток" за неделю в глубину украинской обороны

Идет продвижение "Южной" группировки

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - За неделю группировка "Восток" продвинулась в глубину украинской обороны, идет продвижение "Южной" группировки, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Зелёный Гай Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны.

Войсками группировки "Восток" нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, четырех бригад теробороны и бригады Нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1410 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств, информирует ведомство.

По его данным, подразделения "Южной" группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль город Часов Яр в ДНР.

Войсками "Южной" группировки нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1 тыс. 325 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин. Уничтожены 19 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, 22 склада боеприпасов и материальных средств, сообщает министерство обороны.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке.

За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1 тыс. 245 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ, 26 складов боеприпасов и материальных средств, сказано в сообщении.

Войска группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Здесь противник потерял более 1 тыс. 630 военнослужащих, десять боевых бронированных машин. Уничтожены 88 автомобилей, девять артиллерийских орудий, 48 складов боеприпасов, 31 станция РЭБ и контрбатарейной борьбы, информирует Минобороны.

Подразделения группировки "Днепр" в ходе боёв нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, боевую бронированную машину, 25 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, сказано в сообщении.