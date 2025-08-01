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Цены на турецкие отели снизились во второй половине лета из-за падения спроса

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Турецкие отельеры во второй половине лета начали предлагать россиянам скидки из-за падения турпотока, в результате спрос на август вырос до прошлогодних показателей, сообщает в пятницу Российский союз туриндустрии (РСТ).

"В начале этого сезона турецкие отели вновь подняли цены, туристы не были готовы по таким ценам ехать в Турцию, мы увидели спад по направлению и переориентацию на другие страны. Турецкие отели осознали ошибку, и уже ближе к высокому сезону начали снижать цены, давать различные скидки, в том числе, на очень популярные отели. Сейчас много также перевозки на разные курорты Турции, на разные побережья. Спрос на август хороший, цены примерно на уровне прошлогодних", - сообщил глава комитета РСТ по турагентской деятельности, гендиректор сети "Магазинов горящих путевок" Сергей Агафонов.

Он добавил, что снижение цен составило порядка 20-25% в зависимости от отеля. По словам эксперта, несмотря на колебания спроса, Турция традиционно лидирует в этом летнем сезоне, как и все прошлые годы. "Сейчас на ее долю приходится 41% продаж в турагентствах, на 2% ниже, чем в то же время год назад, тем не менее она лидирует с заметным отрывом от ближайшего зарубежного конкурента Египта, на который приходится 11% в общем объеме продаж. Турция пользуется стабильным спросом, но туристы очень чувствительны к ценовой политике местных курортов", - добавил Агафонов.

По статистике МГП, в начале августа средний чек по Турции на одного туриста составляет 129,3 тыс. рублей, на двоих - 223 тыс., на троих - 269 тыс. Минимальные цены на недельный отдых начинаются от 80 тыс. рублей на двоих с размещением в экономичном отеле "все включено" и перелетом.

По данным министерства культуры и туризма страны, с января по июнь 2025 года Турцию посетили 2,609 млн российских туристов, на 3% меньше, чем годом ранее.

В прошлом году Турцию, по статистике Минтуризма, посетили 6,7 млн российских туристов. Предварительный прогноз на текущий год составлял 7 млн поездок.

РСТ Российский союз туриндустрии Турция
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