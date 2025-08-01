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"Внуково" рассчитывает на рост пассажиропотока в 2025 г. до 16,5 млн человек

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт "Внуково" рассчитывает перевезти в 2025 году порядка 16,5 млн человек, более 60% трафика обеспечат международные рейсы, сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Ерзакович.

"Пока мы идем вровень с нашими планами, мы надеемся перевезти 16,5 млн в этом году", - сказал он журналистам в пятницу.

В 2024 году пассажиропоток "Внуково" составил 16,1 млн человек, что на 11% больше, чем годом ранее. При этом по количеству пассажиров, перевезенных иностранными авиакомпаниями, "Внуково" стал крупнейшим в России.

По итогам прошедшего периода 2025 года доля зарубежного трафика аэропорта составляет 64%, уточнил Ерзакович. По итогам года показатель ожидается на уровне 62%.

Во "Внуково" обслуживаются такие компании, как "ЮТэйр", "Победа", AZUR air, среди иностранных - Turkish Airlines, Flydubai и Uzbekistan Airways.

Внуково
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