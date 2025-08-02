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Более 400 пассажиров ожидают вылета рейса во Вьетнам из Екатеринбурга

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вылет самолета авиакомпании "Икар" во Вьетнам из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) задержан по техническим причинам более чем на сутки, на рейс ожидается 439 пассажиров, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"02.08.2025 в аэропорту г. Екатеринбурга (Кольцово) по техническим причинам задержан к вылету рейс ЕО - 3537 авиакомпании "Икар" в Нячанг. Время вылета по расписанию 21:00 (мстн) 01.08.2025. Планируемое время вылета 00:00 (мстн) 03.08.2025", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, было расселено в гостинице 79 пассажиров, принимались меры по расселению еще 118 человек. Оставшиеся пассажиры в аэропорт не прибывали.

Отмечается, что в Кольцово организована работа мобильной приемной.

Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, оказание услуг пассажирам задержанного рейса находится на контроле транспортной прокуратуры, отмечается в сообщении.

Екатеринбург Вьетнам Икар
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