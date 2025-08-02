Поиск

Соглашение о военном сотрудничестве РФ и Того внесено на ратификацию в Госдуму

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму на ратификацию соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве", - говорится в постановлении правительства, размещенном в субботу на сайте кабинета министров.

Соглашение было подписано в Ломе 27 марта и в Москве 3 апреля 2025 года.

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин назначен официальным представителем правительства при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о ратификации соглашения.

30 июля газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Бенине и Того Игоря Евдокимова сообщала, что в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве "страны будут участвовать в маневрах, подготавливать и обучать военные кадры".

Согласно публикации, подобный документ российская сторона намеревается подписать и с Бенином.

По словам Евдокимова, взаимодействие в сфере обороны и безопасности остается одним из приоритетных направлений российско-бенинских и российско-тоголезских отношений. Это обусловлено взаимной заинтересованностью в противодействии угрозам, исходящим от террористических и экстремистских группировок, дестабилизирующих ситуацию в странах Западной Африки и Сахаро-Сахельского региона, пояснил он в беседе с газетой.

Посол отметил важность заходов российских военных кораблей в порты Бенина и Того. По его словам, это усилит стратегическое присутствие РФ в регионе Западной Африки и Гвинейского залива.

"Завершается процедура раздельного подписания межправительственного соглашения об упрощенном порядке захода военных кораблей Российской Федерации в порты Республики Бенин. Рассчитываем на то, что визиты российских военных кораблей в Бенин и Того станут доброй традицией и будут способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с Котону и Ломе в сфере безопасности и обороны", - подчеркнул Евдокимов.

Госдума Того
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оператор ж/д перевозок сообщил о задержке 14 поездов в Крым и из Крыма

Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" участникам СВО

Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" участникам СВО

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Вулкан Ключевской выбросил девятикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской выбросил девятикилометровый столб пепла

Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Самаре

При атаке БПЛА на пензенское предприятие погибла женщина

Один человек погиб в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло возле Северных Курил

Что произошло за день: пятница, 1 августа

Трамп распорядился о размещении ядерных подлодок из-за высказываний Медведева

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2330 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6869 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });