Соглашение о военном сотрудничестве РФ и Того внесено на ратификацию в Госдуму

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму на ратификацию соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве", - говорится в постановлении правительства, размещенном в субботу на сайте кабинета министров.

Соглашение было подписано в Ломе 27 марта и в Москве 3 апреля 2025 года.

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин назначен официальным представителем правительства при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о ратификации соглашения.

30 июля газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Бенине и Того Игоря Евдокимова сообщала, что в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве "страны будут участвовать в маневрах, подготавливать и обучать военные кадры".

Согласно публикации, подобный документ российская сторона намеревается подписать и с Бенином.

По словам Евдокимова, взаимодействие в сфере обороны и безопасности остается одним из приоритетных направлений российско-бенинских и российско-тоголезских отношений. Это обусловлено взаимной заинтересованностью в противодействии угрозам, исходящим от террористических и экстремистских группировок, дестабилизирующих ситуацию в странах Западной Африки и Сахаро-Сахельского региона, пояснил он в беседе с газетой.

Посол отметил важность заходов российских военных кораблей в порты Бенина и Того. По его словам, это усилит стратегическое присутствие РФ в регионе Западной Африки и Гвинейского залива.

"Завершается процедура раздельного подписания межправительственного соглашения об упрощенном порядке захода военных кораблей Российской Федерации в порты Республики Бенин. Рассчитываем на то, что визиты российских военных кораблей в Бенин и Того станут доброй традицией и будут способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с Котону и Ломе в сфере безопасности и обороны", - подчеркнул Евдокимов.