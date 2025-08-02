Ландшафтный пожар на окраине Махачкалы локализовали на площади 24 га

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Возгорание сухой растительности ликвидируют на землях лесного фонда вблизи одного из поселков Махачкалы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в субботу.

"В районе поселка Ленинкент площадь ландшафтного пожара составляет 23,8 гектара, из них 6,4 гектара - на землях лесного фонда. Пожар локализован. В связи с наступлением темного времени суток тушение приостановлено", - говорится в сообщении.

В главке МЧС отмечают, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

С 7:00 мск 3 августа тушение пожара планируется возобновить, информирует пресс-служба.