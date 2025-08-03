В России 17 января будет отмечаться День артиста

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День артиста, сообщается в воскресенье на сайте кабинета министров.

Согласно сообщению, праздник "предполагается отмечать 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра, выдающегося педагога и создателя системы актерского мастерства Константина Сергеевича Станиславского".

Подписанное премьером распоряжение от 28 июля 2025 года №2020-р предписывает Минкультуры в шестимесячный срок выпустить ведомственный нормативный акт, закрепляющий это решение.

17 января станет праздником для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.

Как отмечается в сообщении, "с инициативой установления Дня артиста в Правительство обратился председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков".