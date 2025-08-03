До 16 сократилось количество задержанных самолетов в аэропорту Сочи

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Сочи остаются 16 авиарейсов, которые были задержаны из-за проблем с безопасностью полетов, сообщает пресс-служба аэропорта в воскресенье.

"В настоящий момент аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Благодаря слаженной работе сотрудников воздушной гавани и авиакомпаний к 11:00 мск удалось сократить количество задержанных рейсов (более 2 часов) до 16 рейсов", - говорится в сообщении.

В аэропорту работает оперативный штаб, созданный для принятия всех необходимых решений.

"Как следствие, в течение двух дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание", - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что утром 3 августа на вылет из аэропорта Сочи задерживалось 26 самолетов. Минувшей ночью атаке БПЛА подвергся Сочи.