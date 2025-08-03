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Минобороны сообщило об улучшении тактического положения группировки "Север" в зоне СВО

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" за сутки улучшили положение на линии боевого соприкосновения с противником, нанесли поражение формированиям украинской армии в районах нескольких населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Могрица, Варачино, Юнаковка, Яблоновка, Ленинское, Перше Травня и Андреевка Сумской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, в Харьковской области войсками группировки "Север" "нанесено поражение подразделениям механизированной, артиллерийской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дергачи, Амбарное и Волчанск".

ВСУ потеряли в этих боях до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию RADA RPS-42, говорится в сводке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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