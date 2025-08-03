Военные нейтрализовали за сутки 274 беспилотника ВСУ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали более 270 различных целей, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в военном ведомстве в воскресенье.

В Минобороны также сообщили, что в течение суток нанесены удары по инфраструктуре военного аэродрома Украины, позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.