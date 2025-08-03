Поиск

В Минобороны РФ заявили о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны противника

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны украинской армии, военнослужащие группировки "Центр" уничтожили пусковую установку зенитной ракетной системы С-300 противника, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Ольговское Запорожской области, Новогеоргиевка, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска группировки "Центр" в ходе боев уничтожили пусковую установку зенитной ракетной системы С-300 противника.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Удачное, Родинское, Новопавловка, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области", - сказано в сообщении.

Здесь потери украинских вооруженных формирований превысили 375 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пусковая установка зенитной ракетной системы С-300 противника, говорится в сообщении.

Войска группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Александровка, Песчаное, Ковшаровка, Высшее Солёное Харьковской области, Новоселовка и Яровая (ДНР).

Тут потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, бронетранспортеры Senator и HMMWV, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах населённых пунктов Бересток, Северск, Клебан-Бык, Нелеповка, Звановка и Иванполье (ДНР). Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, шесть артиллерийских орудий и РЛС RADA RPS-42. Уничтожено три склада боеприпасов, информирует Минобороны.

По его данным, войска группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Веселянка, Григоровка, Степногорск Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 85 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и три склада боеприпасов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Смерчи, ливни с грозами и выход рек из берегов спрогнозировали в Сочи

На Кубани спасли 25 пассажиров из упавшего в реку автобуса

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

Угроза цунами для побережья Камчатки снята

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась

Ликвидировано открытое горение резервуара с топливом на нефтебазе в Сочи

Новый порт для белорусских грузов построят в Мурманской области

Возгорание резервуара с топливом на нефтебазе в Сочи локализовано

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 93 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 93 беспилотников ВСУ

На нефтебазе в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с топливом

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6872 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2330 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });