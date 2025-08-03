В Минобороны РФ заявили о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны противника

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны украинской армии, военнослужащие группировки "Центр" уничтожили пусковую установку зенитной ракетной системы С-300 противника, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Ольговское Запорожской области, Новогеоргиевка, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска группировки "Центр" в ходе боев уничтожили пусковую установку зенитной ракетной системы С-300 противника.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Удачное, Родинское, Новопавловка, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области", - сказано в сообщении.

Здесь потери украинских вооруженных формирований превысили 375 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пусковая установка зенитной ракетной системы С-300 противника, говорится в сообщении.

Войска группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Александровка, Песчаное, Ковшаровка, Высшее Солёное Харьковской области, Новоселовка и Яровая (ДНР).

Тут потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, бронетранспортеры Senator и HMMWV, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах населённых пунктов Бересток, Северск, Клебан-Бык, Нелеповка, Звановка и Иванполье (ДНР). Противник потерял до 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, шесть артиллерийских орудий и РЛС RADA RPS-42. Уничтожено три склада боеприпасов, информирует Минобороны.

По его данным, войска группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Веселянка, Григоровка, Степногорск Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 85 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и три склада боеприпасов.