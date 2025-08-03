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Губернатор сообщил об уничтожении трех БПЛА над акваторией вблизи Севастополя

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Силы ПВО сбили три воздушные цели над акваторией вблизи Севастополя, также в одном из районов города к побережью прибило заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник, сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые были слышны в городе - это система ПВО уничтожила 3 воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Кроме этого, в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.

Михаил Развожаев Севастополь
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