Российские военнослужащие уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области

В Запорожской области артиллеристами поражены несколько миномётных расчётов противника, информирует ведомство

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Операторы БПЛА группировки "Восток" уничтожили тяжёлые гексакоптеры вооружённых сил Украины и разведывательный беспилотник противника в районе населённого пункта Январское Днепропетровской области, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе боевого дежурства наши военнослужащие выявили вражеский дрон. После продолжительного наблюдения оператор дождался момента его приземления и произвёл точный сброс боевого заряда. Также расчётами ударных FPV-дронов в том же районе уничтожены гексакоптеры, которые ВСУ пытались применить по нашим штурмовым группам", - сказано в сообщении Минобороны.

Ведомство информирует, что артиллерийские расчёты 35-й общевойсковой армии группировки "Восток" уничтожили несколько миномётных расчетов противника, укрытых в лесополосах в районе населённого пункта Чаривное Запорожской области.

"Цели были выявлены в ходе воздушной разведки с БПЛА. По переданным координатам артиллеристы нанесли прицельные удары. Миномёты были уничтожены вместе с расчётами", - сказано в сообщении.

Минобороны в понедельник опубликовало видеокадры ударов по противнику в районах Январского и Чаривного.