Поиск

Российские военнослужащие уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области

В Запорожской области артиллеристами поражены несколько миномётных расчётов противника, информирует ведомство

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Операторы БПЛА группировки "Восток" уничтожили тяжёлые гексакоптеры вооружённых сил Украины и разведывательный беспилотник противника в районе населённого пункта Январское Днепропетровской области, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе боевого дежурства наши военнослужащие выявили вражеский дрон. После продолжительного наблюдения оператор дождался момента его приземления и произвёл точный сброс боевого заряда. Также расчётами ударных FPV-дронов в том же районе уничтожены гексакоптеры, которые ВСУ пытались применить по нашим штурмовым группам", - сказано в сообщении Минобороны.

Ведомство информирует, что артиллерийские расчёты 35-й общевойсковой армии группировки "Восток" уничтожили несколько миномётных расчетов противника, укрытых в лесополосах в районе населённого пункта Чаривное Запорожской области.

"Цели были выявлены в ходе воздушной разведки с БПЛА. По переданным координатам артиллеристы нанесли прицельные удары. Миномёты были уничтожены вместе с расчётами", - сказано в сообщении.

Минобороны в понедельник опубликовало видеокадры ударов по противнику в районах Январского и Чаривного.

Днепропетровская область Минобороны Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Все подтопленные придворовые территории на Кубани освободились от воды

Все подтопленные придворовые территории на Кубани освободились от воды

Что произошло за день: воскресенье, 3 августа

Санатории и детские здравницы не пострадали из-за непогоды в Туапсинском районе Кубани

Санатории и детские здравницы не пострадали из-за непогоды в Туапсинском районе Кубани

В Сочи полностью потушили пожар на нефтебазе

Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края

Режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края

Смерчи, ливни с грозами и выход рек из берегов спрогнозировали в Сочи

На Кубани спасли 25 пассажиров из упавшего в реку автобуса

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

В районе Туапсе из-за непогоды эвакуируют детские туристические группы

Угроза цунами для побережья Камчатки снята

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась

Активность извергающегося на Камчатке вулкана Крашенинникова снизилась
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2331 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6876 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });