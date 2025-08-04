Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,35%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост благодаря высоким мировым ценам на нефть и отсутствию новых негативных сообщений не геополитическую и санкционную тематику (все поступившие сообщения были известны рынку и не несли в себе ничего нового).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2737,45 пункта (+0,35%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,1%.

Подорожали акции "Татнефти" (+1,1%), "Магнита" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Полюса" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), МКПАО "ВК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%) и Сбербанка (+0,4%).

Подешевели акции "Русала" (-0,3%), ВТБ (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что планирует ввести санкции против России в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта в установленные им сроки. В интервью Newsmax он сказал, что в телефонных беседах с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что "эта война должна закончиться", что это - "ужасная война". "Я думал, мы договорились об этом три раза подряд и, возможно, он хочет попробовать взять все это на себя. Я думаю, ему будет очень тяжело", - сказал Трамп.

Если конфликт продолжится, "мы введем санкции, а он неплохо разбирается в санкциях, он знает, как избежать санкций", добавил он.

Ранее глава Белого дома назвал 8 августа крайним сроком для заключения соглашения по Украине.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа, заявил Трамп в воскресенье. "Возможно, на следующей неделе, в среду и четверг, он отправится в Россию", - цитируют Трампа журналисты президентского пула.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу, при этом падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с апреля. Внимание инвесторов было сосредоточено на слабых данных с рынка труда и квартальных отчетностях. Кроме того, негативным фактором стала новость о том, что накануне вечером президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий пошлины от 10% до 41% для различных торговых партнеров США.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 73 тыс., сообщило министерство труда в пятницу. Безработица повысилась до 4,2% с июньских 4,1%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем числа рабочих мест на 110 тыс., безработица совпала с ожиданиями. При этом данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения: в июне и мае количество рабочих мест выросло всего на 14 тыс. и на 19 тыс., а не на соответственно 147 тыс. и 144 тыс., как было объявлено ранее.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле уменьшился до 48 пунктов по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали повышение до 49,5 пункта.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+0,36%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 4 августа.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник наблюдается смешанная динамика. Так, индексы Австралии и Японии снижаются на 0,1-1,2%, в то время как фондовые индикаторы Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,5-1%. Изменения же фондового индекса Китая практически нулевые.

В свою очередь мировые цены на нефть 4 августа утром демонстрируют небольшое снижение, но все равно в целом остаются на достаточно высоком уровне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,23%, до $69,51 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,16%, до $67,22 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Решение принято "учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти". Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

В 2023 году эти страны добровольно к своим квотам в рамках всего альянса ОПЕК+ дополнительно снизили добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, а в конце 2024 года было принято решение об увеличении референтного уровня добычи для ОАЭ на 300 тыс. б/с. Эти сокращенные баррели планировалось вернуть на рынок постепенно до октября 2026 года по 130-140 тыс. б/с ежемесячно.

Однако с апреля 2025 года страны разворачивают эти ограничения ускоренным темпом: в апреле - 138 тыс. б/с, в мае-июне-июне - на 411 тыс. б/с каждый месяц, в августе - на 548 тыс. б/с, в сентябре - 547 тыс. б/с. Таким образом, в сентябре период добровольных ограничений добычи, действовавший с 2023 года, будет полностью завершен.

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