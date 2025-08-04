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Cилы ПВО ночью уничтожили 61 украинский беспилотник над регионами РФ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что один дрон был нейтрализован над Московским регионом, 18 БПЛА ликвидировано над акваторией Черного моря, 11 - над Крымом.

Кроме этого, 12 беспилотников уничтожено над территорией Воронежской области, восемь - в Белгородской области, шесть - в Волгоградской, по два - в Брянской и Ростовской областях, один дрон был ликвидирован в Рязанской области.

Минобороны РФ Черное море Белгородская область Рязанская область Московский регион Крым
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