Турпоток по России вырос на 6,5% в январе-мае 2025 года

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - С января по май по России было совершено 32 млн турпоездок, это на 6,5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"За пять месяцев 2025 года зафиксировано свыше 32 млн турпоездок по России, это на 6,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Также с января по май текущего года более 1,6 млн поездок совершили иностранные туристы - это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 14%", - цитирует его пресс-служба.

Среди стран дальнего зарубежья, откуда приезжает наибольшее число туристов, - Китай, Саудовская Аравия, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Самые быстрорастущие направления въездного туризма - Оман (+140%), Индонезия (+126%), Малайзия (+107%) и Саудовская Аравия (+61%).



