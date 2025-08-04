Минпросвещения заверило, что в школах сохранится изучение родных языков

Первоклассники будут учить родной язык на внеурочных занятиях

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ заверило, что в школах России сохраняется с 1 сентября 2025 года изучение родных языков (языков народов России), при этом в первом классе одночасовое занятие переводится во внеурочную форму по требованию Роспотребнадзора.

"С 1 сентября 2025 года количество часов на изучение родных языков не меняется. Вместе с тем в первом классе изменяется форма проведения занятий - один час по требованию Роспотребнадзора переводится во внеурочную форму, наиболее подходящую для первоклассников", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпросвещения.

В министерстве уточнили, что соответствующие рекомендации направлены в субъекты России.

"Родные языки - это важная часть культурного наследия, и их изучение должно быть доступно. Мы подчеркиваем необходимость сохранения и поддержки языкового многообразия в рамках образовательного процесса", - цитирует министра просвещения РФ Сергея Кравцова пресс-служба ведомства.

Министерство намерено и дальше развивать систему поддержки изучения родных языков (языков народов РФ), включая подготовку учебных материалов и повышение квалификации педагогов, отмечается в сообщении.

Ранее министерство образования и науки Татарстана обратилось к министерству просвещения России с просьбой не сокращать учебные часы родного языка в начальной школе с 1 сентября 2025 года.