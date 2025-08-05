Температура воды в столичных водоемах понизится, но купальный сезон продолжается

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Температура воды в московских водоемах понизится к концу недели до 22 градусов, купальный сезон продолжится, но купание будет не таким комфортным из-за понижения дневной температуры, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды в Москве и в Московской области от 19 до 24 градусов. Хотя и дожди будут, температура понизится, но в водоемах (московских - ИФ) будет 22 градуса. Купальный сезон еще будет продолжаться, но уже будет не очень комфортно", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что при понижении температуры в Москве на этой неделе купание будет не таким комфортным, как при температуре плюс 27 - плюс 29.