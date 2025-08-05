Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Лидируют Татнефть и Полюс

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник сохранил коррекционный восходящий импульс начала недели на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ожиданий итогов визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа; сдерживающими факторами для покупателей остается забуксовавшая в росте нефть (фьючерс на Brent торгуется в районе $68,7 за баррель) и ожидания новых санкций США в отношении торговых партнеров РФ. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов вырос на 0,3%, лидируют в росте акции "Татнефти" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%).

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2782,21 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 августа, составляет 79,6736 руб. (-65,53 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно утверждениям американского президента, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине. "Индия не только покупает громадные объемы российской нефти. Затем она перепродает значительную часть нефти на открытом рынке, получает крупную прибыль ", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, Индия не учитывает ситуацию с конфликтом на Украине. "Поэтому я значительно повышу пошлины, уплачиваемые Индией США", - заявил Трамп.

В МИД Индии сочли безосновательным недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти. "Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - говорится в опубликованном в понедельник в соцсети X заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что после начала кризиса на Украине США поощряли импорт Индией российской нефти в целях укрепления стабильности на глобальных энергетических рынках. "Сами же США продолжают импортировать из России обедненный гексафторид урана для атомной промышленности, палладий для электромобильной промышленности, удобрения, а также химикаты", - подчеркнули в ведомстве.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер высказал мнение, что вторичные санкции для покупателей российской нефти являются "очевидным шагом" для прекращения украинского конфликта.

"Безусловно, не может быть решения проблемы на поле боя, дипломатическое является единственным. И президент Трамп создает условия для того, чтобы Россия села за стол переговоров", - сказал он в интервью Bloomberg.

Уитакер отметил, что, по его мнению, вторичные санкции, "которые коснутся тех, кто, покупая российскую нефть, платит за эту войну (Китай, Индия, Бразилия), являются очевидным шагом для того, чтобы ее прекратить".

Генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу последовать примеру Нидерландов и профинансировать поставки на Украину вооружений производства США.

Ранее в понедельник глава нидерландского Минобороны Рубен Брекелманс сообщил, что Нидерланды стали первой страной НАТО, которая поставит Украине пакет американских систем вооружений. В него вошли комплектующие и ракеты для зенитных ракетных систем Patriot на 500 млн евро.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок акций с начала недели растет в рамках коррекции вслед за мировыми площадками, причем восстановление происходит несмотря на продолжающееся давление на нефть и ожидания новых санкций США в отношении торговых партнеров РФ.

Геополитика остается главным источником волатильности: рынки внимательно следят за развитием российско-украинских переговоров и возможным визитом спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву перед истечением ультиматума Трампа 8 августа. Несмотря на сохраняющееся давление, в Кремле указывают на приверженность поиску политико-дипломатического решения. Неопределенность вокруг новых санкций, а также отсутствие признаков эскалации конфликта пока удерживают рынок от потенциального глубокого спуска, однако ситуация может быстро измениться в случае усиления внешнего давления или резких новостных поводов, полагает аналитик.

Неделя обещает быть богатой на корпоративные события: инвесторы ждут публикацию отчетности за I полугодие от ряда ключевых эмитентов - в ближайшие дни отчитаются "Ростелеком" и Ozon.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в диапазоне 2700-2840 пунктов. Для подтверждения восходящего сценария рынку важно закрепиться выше 2775 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя (SMA 50). В случае успеха следующей целью будет выступать пробой сопротивления 2840 пунктов, а при преодолении линии 100-дневной скользящей средней открывается потенциал движения к 2900 пунктам, считает Магомедов.

Индексы акций в США накануне выросли на 1,3-2% на надеждах, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит процентные ставки в сентябре, усилившихся после выхода в конце прошлой недели слабых данных по рынку труда США за июль, а также существенного пересмотра в сторону понижения данных по занятости за два предыдущих месяца. Вероятность снижения ставок ФРС на сентябрьском заседании теперь оценивается примерно в 84%, по данным CME Fedwatch.

Президент США Дональд Трамп в пятницу уволил руководителя Бюро статистики министерства труда Эрику МакЭнтарфер, обвинив ее в фальсификации статистики по занятости. В воскресенье Трамп сообщил журналистам, что в ближайшие дни объявит нового кандидата на эту должность, а также выдвинет кандидата на пост следующего председателя ФРС. Президент США постоянно критикует нынешнего главу Федрезерва Джерома Пауэлла, требуя от него снижения базовой процентной ставки, которую центробанк удерживает в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. Срок службы Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в мае 2026 года.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены незначительно снизились.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $68,67 за баррель (-0,1%), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $66,19 за баррель (-0,1%).

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить в сентябре квоты по добыче на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Решение ОПЕК+ принято, "учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти". Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 7 сентября.

Поддержку ценам оказали заявления президента США Трампа о намерении существенно повысить пошлины на импортируемые из Индии товары из-за того, что эта страна продолжает покупать российскую нефть.