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Число машин в очереди на досмотр перед Крымским мостом снова превысило тысячу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту во вторник утром ожидают 1047 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"07:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 941 транспортное средство. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 106 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания со стороны Тамани оценивается в 3 часа.

Значительные очереди перед Крымским мостом стали образовываться с 4:00 по Москве воскресенья. Вечером в понедельник их количество превысило 4 тысячи, после чего стало сокращаться. В ночь на вторник, к 2:00, число ожидающих уменьшилось до 548 машин, но затем очередь снова начало расти. Полностью пробки перед мостом не устранялись с ночи воскресенья.

Крымский мост Тамань Керчь
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