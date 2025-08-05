В Брянской области задержан подозреваемый в подготовке убийства главы предприятия ОПК

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Брянской области гражданина России, который должен был забрать оружие и взрывчатку, сброшенные украинским БПЛА для убийства гендиректора предприятия оборонной промышленности.

Задержанный посредством мессенджера Telegram "установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций", объявил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По заданию представителя этой организации россиянин "прибыл в Трубчевский район Брянской области для изъятия сброса с БПЛА, содержащего огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, которые в дальнейшем планировались к использованию для убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории Белгорода", говорится в сообщении.

Мужчина был задержан.

Следственным отделом УФСБ по Брянской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена в форме иного оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России".