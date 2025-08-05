ТГК-1 не будет публиковать отчетность по МСФО за I полугодие

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-1" приняло решение не публиковать финансовую отчетность по МСФО по итогам деятельности за январь-июнь 2025 года, сообщила компания.

В календаре инвестора ТГК-1 датой публикации отчетности по МСФО за этот период было указано 4 августа.

Промежуточную отчетность за 2025 год как по МСФО, так и по РСБУ компания не публиковала.

Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в 2024 году составила 979 млн рублей против чистого убытка годом ранее. Финансовую отчетность по МСФО за прошлый год компания тоже не публиковала.

Как сообщалось, указом президента РФ от 5 марта 2024 года ПАО "ТГК-1" было внесено в "перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению".

ПАО "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал.ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).