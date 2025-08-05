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Очередной энергодиалог "Россия - ОПЕК" пройдет в октябре в рамках РЭН-2025

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Энергетический диалог "Россия - ОПЕК" состоится в октябре в рамках Российской энергетической недели (РЭН-2025), говорится в сообщении правительства РФ.

Предыдущая, десятая встреча такого уровня состоялась на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Сообщалось, что следующая должна пройти в течение 2026 года в столице Австрии Вене.

Среди других тем деловой программы РЭН-2025 - обсуждение отечественной энергетической стратегии до 2050 года, сотрудничество России и стран Африки в энергетике, расширение взаимодействия между странами БРИКС и поиск путей для формирования справедливой энергетики стран ШОС и АСЕАН.

"Деловая программа РЭН этого года включает в себя все актуальные вопросы развития мировой энергетики, а выставка специального оборудования и технологий для ТЭК, которая будет организована во второй раз, продемонстрирует крупнейшие достижения российских учёных и разработчиков", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Александра Новака.

РЭН-2025 пройдет с 15 по 17 октября в Москве вновь на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся мероприятия деловой программы, а в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК.

РФ ОПЕК
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