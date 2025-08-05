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В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали 39 человек

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Тульской области на 228-м км трассы М-4 автобус, следовавший из Стаханова (ЛНР) в Москву столкнулся с пунктом взимания платы, пострадали 39 человек, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в ДТП с автобусом в Тульской области пострадали 39 человек, в их числе пять детей. Госпитализированы 39 пострадавших, включая троих детей", - сказал он.

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные, включая детей - в состоянии средней степени тяжести.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сообщил Кузнецов.

По предварительной версии областного управления МВД, авария произошла из-за сильного тумана. Всего в автобусе было 48 пассажиров, в том числе пятеро детей.

ЛНР Алексей Кузнецов МВД Минздрав М-4 Тульская область
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