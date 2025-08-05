Чемезов пообещал обеспечить выпускаемые самолеты сервисным обслуживанием

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Выпускаемая в РФ авиатехника будет обеспечена необходимым послепродажным обслуживанием, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Необходимо не только произвести самолет, но и организовать его обслуживание, своевременно поставлять запасные части и так далее. (...) Сегодня мы уже создали восемь своих сервисных пунктов, а к 2030 году у нас их будет 15. А всего вместе с авиакомпаниями, которые также имеют свои сервисные службы, у нас их будет 50. Мы вовремя будем и обслуживать, и поставлять запасные части", - сказал Чемезов.

Он напомнил, что после запуска в серию старой, неимпортозамещенной, версии Superjet 100 его эксплуатанты столкнулись с проблемами в послепродажном обслуживании самолетов. Сообщалось, в частности, о нехватке запчастей к нему. Это приводило к низкому налету и делало самолет низкоэффективным.

"Что касается вертолетов, там гораздо все проще. Потому что у нас уже давно была создана вертолетная сервисная компания, у которой есть ремонтные заводы по всей России. И они обслуживают все наши вертолеты", - добавил глава "Ростеха".

Также он напомнил о созданной корпорацией системе "Купол", которая аккумулирует информацию о жизненном цикле воздушного судна и двигателя, от производства до списания, и связывает всю авиационную отрасль от производителя до авиакомпании.