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Более 80% россиян организуют свой отдых в РФ самостоятельно, без турагентов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - При бронировании отдыха в РФ 11% россиян обращаются к помощи турагентств и туроператоров, 84% делают это самостоятельно, показал опрос ВЦИОМ, проведенный по заказу Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ).

"Почти девять из десяти (84%) российских внутренних туристов организуют отдых самостоятельно, то есть не прибегая к помощи турагентов. Большинство - 63% от общего числа опрошенных - бронируют билеты и жилье через онлайн-сервисы. Напрямую к отелям или авиакомпаниям на этапе бронирования обращается каждый пятый (21%) внутренний турист", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

"Клиентов турагентов среди путешествующих по стране россиян 11%, и совсем небольшая доля респондентов (3%) приобретает авторские туры", - свидетельствуют данные опроса.

По данным центра, цифровой способ бронирования с отрывом лидирует во всех возрастных группах. При этом четко прослеживается поколенческий тренд: чем моложе турист, тем охотнее он использует онлайн-платформы.

"Среди путешественников 18-24 лет самостоятельно бронируют билеты и жилье через агрегаторы 78%, а в группе 25-34 лет - 70%. В возрастных категориях 35-44 и 45-59 лет этот показатель держится на уровне около 60%. Даже среди туристов старше 60 лет более половины (56%) предпочитают цифровое планирование поездок", - отмечают авторы опроса.

Доля тех, кто обращается к услугам турагентств и туроператоров, остается невысокой во всех возрастах. Особенно низкая популярность у них среди молодежи: всего 5% в группе 18-24 лет и 7% - среди 25-34-летних. В более старших группах она составляет 12-13%.

По данным опроса, в случае возникновения проблем с предоставлением услуги во время поездки (например, задержка рейса, плохой номер, отмена экскурсии и т.п.) российские туристы предпочитают решать такие ситуации напрямую, через отель или авиакомпанию (76%), а уже потом - через агрегатора (51%). Даже молодежь, чаще пользующаяся онлайн-платформами, в первую очередь ищет контакт с отелем или авиакомпанией. А вот если на этапе бронирования не приходит подтверждение или происходит ошибка при оплате, большинство путешественников обращаются в службу поддержки онлайн-сервиса (78%), меньше половины - напрямую в гостиницу или к перевозчику (44%).

Когда же проблема возникает уже в отеле, в приоритете оказывается классический офлайн-контакт: гости идут на ресепшен или решают вопрос с персоналом напрямую (87%).

ВЦИОМ
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