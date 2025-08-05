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Экс-директор завода "Транснефти" получил срок за взятку от сотрудника в 200 тысяч рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Тюмени признал бывшего директора одного из местных заводов виновным в получении крупной взятки от своего сотрудника, сообщила региональная прокуратура.

В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области "Интерфаксу" сообщили, что осужден бывший директор Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) АО "Транснефть-Сибирь" Александр Кунгуров.

Суд установил, что в декабре 2024 года подсудимый, являясь директором завода, получил от главного инженера завода взятку в 200 тысяч рублей за неосуществление контроля за качественным и своевременным исполнением обязательств подрядчиком сообщила прокуратура.

Подрядчик выполнял контракт по изготовлению транспортировочной тары и комплектующих для завода на сумму свыше 13 млн рублей.

Подсудимый приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере), а также оштрафован на пятикратную сумму взятки - 1 млн рублей. Суд также взыскал с него предмет взятки - 200 тысяч рублей.

В отношении взяткодателя уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.

В "Транснефть-Сибири" воздержались от комментария, отметив, что Кунгуров больше в компании не работает.

Компания ввела в эксплуатацию производственный комплекс на базе ТРМЗ в конце 2019 года. Завод, в частности, производит оборудование для ремонта и обслуживания линейной части трубопроводов и резервуарных парков, запасные части и комплектующие насосных агрегатов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Вся продукция ТРМЗ используется предприятиями "Транснефти" при проведении техперевооружения и модернизации трубопроводного транспорта.

Транснефть Транснефть-Сибирь ТРМЗ Александр Кунгуров Тюменская область Ленинский суд
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