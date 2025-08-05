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Путин поручил ВЭБ.РФ приоритизировать поддержку проектов, нацеленных на техлидерство

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил ВЭБ.РФ приоритизировать поддержку проектов, которые в первую очередь нацелены на технологическое лидерство, а не только на импортозамещение.

"Мы с вами неоднократно обсуждали вопросы, связанные с технологическим лидерством. На первом этапе - после введения большого количества санкций - мы, конечно, занимались, и правильно делали, импортозамещением. Но, исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым, мы технологического лидерства не добьемся", - сказал президент в ходе встречи с председателем госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым.

"Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать", - отметил Путин.

"Поэтому я вас прошу, конечно, при определении перспективных проектов, которые вы поддерживаете, обращать внимание именно на это", - дал поручение президент.

Владимир Путин ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
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