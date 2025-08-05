Патрушев призвал снять барьеры в международной торговле агропродукцией

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев призвал к снятию барьеров в международной торговле аграрной продукцией для повышения продовольственной безопасности государств, подтвердил приверженность РФ развитию международных отношений в духе партнерства.

Выступая во вторник на пленарном заседании проходящей в Туркменистане Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, Патрушев отметил, что мероприятие является ключевой площадкой для выработки механизмов решения проблем таких государств, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Он заявил, что РФ "подтверждает приверженность развитию международных отношений в духе партнерства", а также "при участии ООН готова делиться опытом в преодолении трудностей, связанных с обеспечением равных торгово-экономических условий для всех стран".

По его словам, одними из ключевых проблем этих стран являются логистика, обеспечение продовольственной безопасности и водными ресурсами. "Вице-премьер подчеркнул, что решение логистических вопросов возможно, прежде всего, за счет построения устойчивых логистических цепочек. Россия обладает значительным транзитным потенциалом и последовательно выступает за активное международное сотрудничество по вопросам развития транспортных коридоров", - говорится в сообщении.

Патрушев "отметил, что ответом на вызов, связанный с продовольственной безопасностью, должно стать снятие барьеров в международной торговле аграрной продукцией".

"Россия - один из ключевых экспортеров продовольствия, в том числе зерна, растительных масел и рыбы. Вице-премьер подчеркнул готовность нашей страны наращивать поставки продуктов питания на глобальный рынок, делиться с партнерами опытом использования передовых технологий в аграрной сфере и помогать с подготовкой профессиональных специалистов", - сказано в релизе.

Вице-премьер сообщил также, что РФ "уделяет особое внимание состоянию водных объектов, их рациональному использованию", бассейны 70 рек на её территории являются трансграничными, а работа по ним координируется в рамках межправительственных соглашений.