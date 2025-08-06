Минобороны РФ сообщило об ударах по газотранспортной системе Украины

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесены удары по объектам газотранспортной системы Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

В ведомстве заявили, что за сутки нанесены удары по складам беспилотников ВСУ большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 142 районах.