Минобороны РФ заявило об ударах по ВСУ в Запорожской, Днепропетровской областях и ДНР

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину обороны армии Украины, в течение суток нанесены удары по украинским силам в Запорожской, Днепропетровской областях и ДНР, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоивановка, Новониколаевка, Ольговское, Полтавка, Темировка Запорожской области, Великомихайловка Днепропетровской области, Александроград и Искра Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

За сутки армия Украины потеряла здесь более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей, информирует российское военное ведомство.

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