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Сбой в управлении багажной системы произошел в "Пулково", затронуты порядка 20 рейсов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - "Пулково" в среду зафиксировал технический сбой в управлении багажной системы, сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

Неполадки, как уточняет "Пулково", наблюдались с 11:00 до 13:00 по московскому времени.

"Некоторые пассажиры могут столкнуться с неприбытием багажа в аэропорты назначения. Сбой коснулся порядка 20 рейсов, на которые не были дозагружены отдельные места багажа", - говорится в сообщении.

Весь объем багажа будет направлен в аэропорты назначения ближайшими рейсами, уточняет пресс-служба.

В 2024 году петербургский аэропорт "Пулково" обслужил 20,9 млн человек (рост на 3% к показателю 2023 года), сохранив второе место по объему пассажиропотока среди аэропортов России. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".

Пулково Санкт-Петербург
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