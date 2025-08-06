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Верховный правитель Малайзии прибыл в Кремль на переговоры

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Кремль, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Султан Ибрагим 5 августа прибыл в Россию с государственным визитом. Это первый государственный визит в Россию малайзийского монарха с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 году.

Ожидается, что на переговорах будут обсуждаться дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Приезду верховного правителя Малайзии в Москву предшествовал визит премьер-министра этой страны Анвара Ибрагима.

По итогам переговоров с ним Путин заявил, в частности, что у двух стран есть перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и в области мирного атома.

Визит верховного правителя Малайзии в Россию продлится до 10 августа. Из Москвы он отправится в Казань, где встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, и посетит Казанский вертолетный завод.

В Куала-Лумпуре уже назвали нынешний визит монарха в Россию историческим.

Казань Кремль Малайзия Москва Владимир Путин султан Ибрагим Анвар Ибрагим
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