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Селевой поток сошел на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Поток селевой массы сошел на южном склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарской республике в среду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"В 15:30 поступило сообщение о том, что на склоне Эльбруса на высоте около 3200 метров произошел сход селевой грязекаменной массы", - говорится в сообщении.

Инфраструктура объектов туристического кластера не повреждена, отметили в МЧС.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что в КБР в настоящее время отмечается пиковый период селевой опасности. Это связано с повышением температуры и увлажнением воздуха, что способствует активизации экзогенных процессов.

Ранее ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии распространило штормовое предупреждение из-за сильных осадков, ожидаемых на территории республики, которые могут спровоцировать сход селевых масс.

КБР Эльбрус
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