Российские военные уничтожили почти 60 пунктов управления дронами ВСУ за сутки

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировок "Запад" и "Восток" ликвидировали 58 украинских пунктов управления беспилотниками в зоне спецоперации, следует из сообщения пресс-центров группировок в четверг.

"Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 44 БПЛА самолетного типа противника. Также вскрыто и уничтожено 46 пунктов управления беспилотной авиацией", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

По его данным, также уничтожено семь терминалов спутниковой связи Starlink ВСУ.

Представитель группировки "Восток" Алексей Яковлев проинформировал, что за сутки в зоне ответственности группировки ликвидировано 12 украинских пунктов управления беспилотниками и девять станций Starlink.