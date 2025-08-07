Железнодорожная станция загорелась после атаки ВСУ в Волгоградской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В результате атаки ВСУ по Волгоградской области загорелась железнодорожная станция "Суровикино", сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами", - приводит слова Бочарова официальный телеграм-канал администрации Волгоградской области.

Кроме того, беспилотник ликвидировали над ж/д станцией Максима Горького: на месте происшествия работают саперы.

В результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме, отметил Бочаров.