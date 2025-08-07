Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,6%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг растет, отыгрывая вечерний взлет накануне на новостях о позитивной реакции президента США Дональда Трампа на итоги состоявшихся в среду переговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, а также на сообщениях американских СМИ о планах Трампа организовать личную встречу с Путиным на следующей неделе. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов взлетел на 2,6%, в район 2840 пунктов; лидируют в росте акции "Юнипро" (+5,4%), "Татнефти" (+4,9%), "Газпрома" (+4,3%).

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2837,07 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 августа, составляет 80,1914 руб. (+14,24 копейки).

Подорожали также акции "Эн+ груп" (+3,8%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), ОК "Русал" (+3,5%), "Аэрофлота" (+3,1%), "Московской биржи" (+2,8%), "Роснефти" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,6% и +1,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), "НЛМК" (+2,5%), "Норникеля" (+2,5%), АФК "Система" (+2,4%), "Интер РАО" (+2,4%), "АЛРОСА" (+2,1%), "Северстали" (+2,1%), ВТБ (+2,1%), "Т-Технологии" (+2%), Сбербанка (+1,9% и +2% "префы"), "ММК" (+1,9%), "Группы компаний ПИК" (+1,8%), "МТС" (+1,6%), "ВК" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "ФосАгро" (+0,9%).

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у его спецпосланника Стива Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "У моего спецпосланника Стива Уиткоффа состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X.

"Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.

Портал Axios в среду со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча российских властей и спецпосланника Уиткоффа прошла хорошо, россияне настроены продолжать взаимодействие с США. Однако как отметил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источник, "вторичные санкции, как и ожидается, введут в эту пятницу".

Позднее в среду стало известно, что Трамп планирует организовать на следующей неделе встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе. Вскоре после этого он планирует трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили два человека, знакомых с планом", - информирует газета.

"По словам источников, Трамп раскрыл эти планы в разговоре с европейскими лидерами в среду. В будущих встречах участвовали бы лишь трое лидеров, без каких-либо их европейских коллег", - отмечает NYT.

По словам одного из источников газеты, европейские лидеры, по всей видимости, приняли идеи Трампа.

Между тем, телеканал CNN передал со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома, что саммит президентов США и России будет непросто организовать на следующей неделе. "Один служащий Белого дома отметил, что в то время как Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, вероятно, будет сложно провести встречу в такое время, если учесть необходимые переговоры, а также трудности с логистикой", - информировал телеканал.

Также Трамп заявил, что работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России. "Мы увидим гораздо больше вторичных санкций", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, почему США ввели пошлины против Индии, покупающей нефть из РФ, но не против других стран, делающих то же самое.

"Возможно, мы это сделаем (введем пошлины и против других - ИФ). Есть пара стран, одна из них - Китай", - отметил президент США.

Отвечая на вопрос о том, когда в итоге истечет дедлайн, установленный им для украинского урегулирования, Трамп заявил, что это произойдет скоро, не уточнив срок. "Но мы ведем очень серьезные переговоры", - добавил он, говоря о контактах США и РФ.

Тем временем, по данным Росстата, вышедшим в среду вечером, снижение потребительских цен в РФ с 29 июля по 4 августа составило 0,13% после снижения на 0,05% с 22 по 28 июля, также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%). С начала месяца снижение цен в РФ к 4 августа составило 0,07%, рост цен с начала года - 4,37%.

Из данных за июль - начало августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 августа замедлилась в район 8,8% с 9,40% на конец июня. Точные данные по годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует 13 августа.

Совет директоров Банка России на заседании 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта - с 20% до 18% годовых, констатировав, что текущее инфляционное давление сокращается быстрее прогнозов. Снижение ставки ожидаемым для рынка шагом ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,2-1,2% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали новости компаний и следили за изменениями в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС) и международной торговле.

На прошлой неделе член совета управляющих Федрезерва Адриана Куглер объявила, что покинет этот пост на несколько месяцев раньше срока - 8 августа, а не 31 января 2026 года. Президент США Дональд Трамп назвал ее решение "приятным сюрпризом".

Трамп не рассматривает кандидатуру министра финансов Скотта Бессента на вакантное место в совете управляющих ФРС. При этом президент заявил в интервью CNBC, что объявит о своем выборе "в ближайшее время".

Уход Куглер предоставляет ему возможность назначить на эту должность человека, который в дальнейшем может стать руководителем Федрезерва после окончания срока полномочий нынешнего главы Джерома Пауэлла в мае следующего года.

"Это будет один из четырех кандидатов", - сказал Трамп. Он рассматривает как "очень хороших" кандидатов нынешнего экономического советника Белого дома Кевина Хассета, а также Кевина Уорша, занимавшего аналогичную должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входившего в совет управляющих ФРС.

Президент не назвал двух других кандидатов, но сказал, что Бессент не будет претендовать на эту должность, поскольку хочет остаться на посту министра финансов.

Кроме того, Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с закупками этой страной российской нефти.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вверх после снижения днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $67,47 за баррель (+0,9%), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $64,98 за баррель (+1%).