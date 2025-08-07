Движение по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в четверг утром после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта около шести часов.

Причины ограничения движения не разглашались. До перекрытия проезда, по данным на 02:00 мск, в очередях на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 95 транспортных средств, со стороны Керчи очереди отсутствовали.