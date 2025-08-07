Поиск

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в четверг утром после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта около шести часов.

Причины ограничения движения не разглашались. До перекрытия проезда, по данным на 02:00 мск, в очередях на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 95 транспортных средств, со стороны Керчи очереди отсутствовали.

Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

82 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над регионами России

Военная операция на Украине

Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на Краснодарский край

Россия и Китай приступили к совместному военно-морскому патрулированию в АТР

Россия и Китай приступили к совместному военно-морскому патрулированию в АТР

Мединский возлагает на Киев ответственность за сложности с обменом пленными

Мединский возлагает на Киев ответственность за сложности с обменом пленными

Что произошло за день: среда, 6 августа

Военная операция на Украине

Дроны атаковали территории двух предприятий в Белгородской области

Минпросвещения заявило, что введение единой школьной формы не планируется

Минпросвещения заявило, что введение единой школьной формы не планируется

Предполагаемый самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и двусторонние отношения

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и двусторонние отношения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6899 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });